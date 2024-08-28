Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları İstanbul istikametinde (Bolu Dağı Tüneli dahil) tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde Belevi viyadüğündeki genleşme derzlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla 5-7. kilometrelerde bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometreleriyle aynı yolun devamındaki O-21/29 yolunun 0-2. kilometrelerinde (Pozantı mevkisi) derz çalışması nedeniyle ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adapazarı-Gümüşova yolunun 0-1. kilometrelerindeki Kozluk Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışması sebebiyle ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 82-86. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 36-45. kilometrelerindeki (Gümüşhane çevre yolu) 12 tünelde yapılacak drenaj sistemleri bakım ve temizlik çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Antalya-Burdur devlet yolunun 6-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sağ yol trafiğe kapatılarak, ulaşım sol yoldan iki yönlü sağlanıyor.

Belören-Hadim yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım, Kastamonu-Bartın il sınırı-Pınarbaşı-Azdavay yolunun 27-46. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.