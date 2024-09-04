Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Tüneli dahil) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu’nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sürdürülüyor.

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle muhtelif kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometresindeki kavşak çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Torul yolunun 42. kilometresindeki Başarköy Tüneli mevkisinde meydana gelen üstyapı hasarı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kalkan-Kaş yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.