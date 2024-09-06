Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasında (Bolu Dağı Tüneli dahil 23 kilometre) İstanbul istikametinde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde 4 genleşme derzinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 Devlet yoluna aktarılarak Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola bağlanılıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli-İzmit kavşakları arası kuzey taşıma yolunda (Ankara-İstanbul istikameti) bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılacak. Çalışma süresince trafik akışı Güney taşıma yolundan İstanbul-Ankara istikameti iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacak.

TAG Otoyol'unun Osmaniye Kavşağı-Düziçi Kavşağı kesimi 12-17. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle şerit aktarımı yapıldığından, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Saray-Büyükçekmece yolunun 0-3. kilometrelerinde kavşak ve kavşak kollarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacak olup ulaşım, 3 kilometre ileride yer alan köprülü kavşaktan sağlanacak.

Refahiye-Erzincan yolunun 4-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 13-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 0-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmalarına başlandığından yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak çalışması nedeniyle şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 52, 59 ve 60. kilometrelerindeki Osmanlı, Sümbüllü-2 ve Sümbüllü-3 köprülerinde yapılan derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.