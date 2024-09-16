Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 20-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işleri nedeniyle 21 Eylül'e kadar 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sürdürülecek.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı çalışması dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametindeki çalışmalar sebebiyle bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 25-27, Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 20-25, Muratlı-Hayrabolu il yolunun 6-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Sandıklı-Hocalar il yolunun 31-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Trafik akışı gün içinde tek şeritten, gece iki şeritten sağlanıyor.