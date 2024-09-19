Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 20-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle şerit aktarımı yapılıyor. Söz konusu bölgede ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Adapazarı-Mekece yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 22-27, Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması sebebiyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çeltikçi-Antalya yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Refahiye-Erzincan yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde tünelin Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.