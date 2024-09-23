Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Narlı kavşakları 1-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-3. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

İzmir Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti 2-12. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi altyapı işleri dolayısıyla Güzelbahçe Gişeleri bölgesinde bant aktarması yapılarak, ulaşım gidiş-dönüş şeklinde sürdürülüyor.

Adapazarı-Mekece yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 11-33. kilometrelerinde sathi kaplama, Divriği-Arapgir yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım, Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 16-22. kilometrelerinde üstyapı, 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 7-8. kilometrelerinde (Hurdalık Kavşağı Kırıkkale istikameti) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Hopa-Borçka yolunun 1. kilometresinde aşırı yağışlardan dolayı oluşan dere taşkını nedeniyle bölünmüş yolun Borçka-Hopa yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ağrı-Kağızman yolunun 34-37. ve 44-47. kilometrelerindeki yapım ve heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.