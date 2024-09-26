Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova Viyadüğü ile İzeltaş Köprüsü arasında gidiş-geliş istikameti orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 23.00-05.00 saatlerinde her iki istikamette sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritlerden sağlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 13-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü devam ediyor.

O-3 Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları 174 ve 176. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Edirne istikametinden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor. Çalışmalar her gün 20.30-07.00 saatlerinde yapılıyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü Alt Geçidi'nin her iki yönünde elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 21.00-06.00 saatlerinde ulaşım aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yollarından sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52. kilometresindeki Ankara-İstanbul istikameti bağlantı kolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyola bağlanmak isteyen sürücülerin Dempa Alt Geçidi'ni kullanarak U dönüşü yapmaları gerekiyor.

Antalya-Burdur devlet yolunun 37-38. kilometrelerinde tırmanma şeridindeki oturma nedeniyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hakkari-Yüksekova yolunun 45-46. kilometrelerinde tretuvar ve orta refüj yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.