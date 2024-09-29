Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Narlı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 16-18. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Yalova-İzmit yolunun 13-14. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor

Burhaniye-Ayvalık yolunun 20-22. kilometrelerindeki taş duvar inşaatı sebebiyle Çanakkale-İzmir istikametinde şerit daraltması yapıldı. Bu kesimden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerindeki kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Burdur-Antalya yolunun 17-18. kilometrelerindeki yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ağrı-Kağızman yolunun 34-37 ile 44-47. kilometrelerindeki yol yapımı, 42. kilometresindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bu noktalarda servis yolundan izin veriliyor.

Yozgat-Alaca yolunun 5-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.