Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı Kavşağı 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları 174-176. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 20.30-07.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Edirne istikametinden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova Viyadüğü-İzeltaş Köprüsü kesiminde gidiş-geliş istikameti sol ve orta şeritlerinde aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları dolayısıyla 23.00-05.00 saatlerinde ulaşım sağ şeritlerden devam edecek.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ankara-Niğde istikametindeki çalışmalar nedeniyle 2 şeritli yolun soldan 1 şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 25-30. kilometrelerindeki bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle 4 Ekim'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Ereğli-Devrek yolunun 0-12. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Erzurum-Tekman yolunun 41-42. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.