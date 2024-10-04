Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Gelibolu Güney Kavşağı ile Lapseki Kavşağı arasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle her iki istikamette de sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı Kavşağı 14-18. kilometrelerinde Ankara istikameti üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı Kavşağı-Gaziantep Narlı Kavşağı kesimi 1-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir Bağlantı Yolu Kırşehir İstikameti 2 şeritli yolun sağdan 1 şeridi kapatılarak trafik tek şerit veriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 25-30 kilometrelerinde bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 53. kilometresinde bulunan Pazar Aç Kapa tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu'nun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Uşak-Eşme Devlet yolunda 41-43. kilometrelerinde yapılan yol yapım çalışmaları ve Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 40-45. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.