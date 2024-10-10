Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 9-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Düzce-Bolu yolunun 10-11. kilometrelerinde taş duvar yapım ve platform düzenleme çalışmaları sebebiyle Düzce-Bolu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 17-18. kilometrelerindeki genişletme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yozgat-Alaca yolunun 5-11. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 16-17. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Ereğli istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde yangın söndürme sistemi test çalışması yapılacak. Bu nedenle bugün 12.00-17.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım eski Zigana yolu güzergahından devam edecek.