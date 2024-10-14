Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde 21.00-07.00 saatleri arasında trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarının 7-14. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları sebebiyle İzmir ve İstanbul istikametlerinde bant aktarma yapılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü gerçekleşiyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarının 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla bant aktarımı yapılırken, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Düzce-Bolu yolunun 10-11. kilometrelerinde taş duvar yapımı ve yol platform düzenlemesi çalışmaları nedeniyle Düzce-Bolu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Burhaniye-Ayvalık yolunun 20-23. kilometrelerinde taş duvar yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Kayseri-Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 17-18. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu yolunun 14-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

​​​​​​​Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 14-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.