Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Otogar Kavşağı kesimi 2-6. kilometrelerinde refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışması nedeniyle 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritlerden sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İvedik-Etlik kavşakları 2-3. kilometrelerindeki çalışmalar kapsamında Samsun istikametindeki üst geçit köprüsü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikametindeki çalışmalar nedeniyle iki şeritli yolun sağdan bir şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Tekirdağ-Hayrabolu yolunun 19-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Tekirdağ istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerindeki (Havza Tüneli) bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılan bordür ve tretuvar temizlik çalışması nedeniyle 18 Ekim'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Burdur-Antalya yolunun 17-18. kilometrelerindeki genişletme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 29-40. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama, Karaman-Ermenek yolunun 62-76. ve 82-93. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.