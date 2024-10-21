Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılıyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti 0-1. kilometrelerinde (Güzelbahçe Gişeleri bölgesi) Serbest Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bant aktarımı yapılarak iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Batı kavşakları 14-16. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 10-17. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle çalışma programına göre önce İzmir, sonra İstanbul yönünde bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Kayseri-Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle Kayseri istikametinde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Şuhut yolunun 11-17. kilometrelerinde üstyapı, Çerkeş-Kurşunlu-Saçak-Orta-Şabanözü yolunun 25-44. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin bu kesimlerde dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.