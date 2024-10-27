Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu Basın Ekspres Yolu'nun 0-8. kilometrelerinde her gün 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu kesimlerde şerit daraltması yapılarak trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Soma Kavşağı üst geçit köprüsündeki bakım-onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde kavşak kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahtan gerçekleştiriliyor. Otoyolun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 1-9. kilometrelerinde de bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle İzmir istikametinde ulaşıma iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Soma-Kırkağaç kavşakları 17-22. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışması yapılması dolayısıyla İzmir ve İstanbul istikametlerinde sırayla bant aktarması yapılıyor. Bu kesimlerde ulaşım iki yönlü devam ediyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti Güzelbahçe gişelerindeki altyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı diğer istikametten çift yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Selçuk-Germencik kavşakları 5-8. kilometreleri, Kızılcapınar 1 Viyadüğü'ndeki bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları kesimi 14-16. kilometrelerindeki onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Karakeçili-Kulu yolunun 36-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kulu-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Taşağıl-Beydiğin-İbradı yolunun 35-40. kilometrelerindeki hendek yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Tavşanlı-Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerinde Geven Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten çift yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 15-17. kilometrelerinde bulunan Değirmendere 5 Köprüsü'nde yapılacak derz onarım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.