Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Selçuk-Germencik kavşakları 1-2. kilometrelerinde Belevi Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Aydın-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Baklalı-Yılankale kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Düzce istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kayseri-Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması nedeniyle 07.00-19.00 saatlerinde Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.