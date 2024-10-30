Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Basınekspres yolu 0-8. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 2-4. kilometreleri İstanbul istikametindeki üst geçit köprüsünde ikileme çalışması sebebiyle ulaşım 2 şerit İstanbul, 2 şerit Samsun istikametinden olmak üzere çift yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Burdur devlet yolunun 37-38. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor.