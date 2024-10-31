Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 77-80. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Soma-Kırkağaç kavşakları bölgesinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle önce İzmir, sonra İstanbul istikametinde bant aktarması yapılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 14-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Baklalı-Yılankale kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşıma sağ şeritten kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması nedeniyle 07.00-19.00 saatlerinde Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılkaya-Burdur-Antalya ayrımı yolunun 4-9. kilometrelerinde üstyapı, toprak işleri ve sanat yapısı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 29-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mardin-Savur yolunun 31-32. kilometrelerinde Savur ilçe merkezindeki Savur Köprüsü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.