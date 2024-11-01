Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Pınarbaşı-Otoyol Ayrım kavşakları 4-6. kilometrelerinde refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işleri nedeniyle 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım sağ şeritlerden sağlanıyor. Direk söküm anlarında trafik akışı kısa süreliğine tamamen durduruluyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerindeki onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikametindeki çalışmalar dolayısıyla soldan bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 0-68. kilometreleri Konya-Ankara istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Kırıkkale istikameti Susuz Köprülü Kavşağı bölgesindeki yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul devlet yolunun 25-28. kilometrelerinde Harşit-3 Köprüsü'ndeki derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde (Havza Tüneli kesimi) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.