Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Limontepe-Narlıdere-Çeşme istikametinde çelik köprü genleşme derzlerindeki çalışmalar sebebiyle sürücüler Konak-Balçova istikametine yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka-Hendek kavşakları 12-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 6-8. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tavşanlı-Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerinde Geven Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kütahya-Tavşanlı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 67. kilometresindeki üst geçit çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.