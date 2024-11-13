Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Samsun kavşakları 0-5. kilometrelerinde Samsun istikametindeki üst geçit köprüsü çalışması nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde Limontepe-Narlıdere-Çeşme istikametindeki çelik köprü genleşme derzi yenileme ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler Konak-Balçova istikametine yönlendiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım, Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması nedeniyle saat 19.00'a kadar Maçka-Trabzon istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) menfez çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.