Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Adana-Ceyhan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Karşıyaka Batı-Çiğli kavşakları 0-1. kilometrelerinde Çiğli Viyadüğü'ndeki genleşme derzi yenileme çalışması dolayısıyla 23 Kasım'a kadar bazı şeritler kontrollü olarak trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendirilecek. 23 Kasım-7 Aralık döneminde ise Bornova istikametine giden sürücüler Yonca Kavşağı istikametini kullanabilecek.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde bakım ve onarım, Seydikemer-Söğüt yolunun 20-22 kilometrelerinde yapım, Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16 ve 21-26. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 19-21. kilometrelerinde şev temizlik çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.