Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Köşk Kavşağı-Yenipazar Kavşağı kesimi 0-15. kilometrelerinde şev çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı kesimi 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerindeki Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Tekirdağ-Büyükçekmece yolunun 24-28. kilometrelerinde (Kavaklı Köprülü -Selimpaşa kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tekirdağ istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması sebebiyle şerit daraltması yapıldığından ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması dolayısıyla Maçka-Trabzon istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 20-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tavşanlı-Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerinde Geven Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya-Tavşanlı istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Karabük İl Sınırı-Yenice-Karabük yolunun 0-2. kilometrelerinde Kalabaklı Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.