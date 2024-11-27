Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerindeki köprü çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nda Serbest Bölge-Erzin kavşakları ile Gözeneler Kavşağı civarında üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 192-193. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten gerçekleştiriliyor.

Uşak-Denizli yolunun 31-34. kilometrelerindeki yapım ve Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometrelerindeki gizli buzlanma sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka yolundaki Değirmendere-7 Köprüsü'nde derz onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönü 22-24. kilometrelerinde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Akseki-İbradı yolunun 31-32. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla bugün 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla sürücüler Cevizli- Derebucak-İbradı güzergahına yönlendirilecek.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerindeki toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Batman-Hasankeyf-Midyat yolunun 9-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritlerden sağlanıyor.