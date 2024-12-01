Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kavşağı ayrım ve katılım kolları ile gişe sahasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 devlet yolundan otoyola girişler ve çıkışlar trafiğe kapatılacak.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-5. kilometrelerinde ve Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 32-36. kilometrelerinde çalışma sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.

Ankara - Kırıkkale yolunun 14 -17. kilometrelerinde bulunan Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleşecek.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde TCDD tarafından yaptırılan üst geçit çalışması nedeniyle her iki yönde de ulaşıma sağ şeritten kontrollü izin verilecek.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 59. kilometresinde (Espiye MYO mevkisi) yapılacak olan ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım kontrollü sağlanacak.

Altınoluk-Edremit yolunun 18-19. kilometrelerinde betonarme istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle Edremit istikametinde ulaşım kontrollü gerçekleşecek.

Seydikemer-Söğüt yolunun 20-22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Gediz-Hisarcık yolunun 33-39. kilometrelerinde muhtelif yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü ve muhtelif kesimlerde servis yolundan sağlanacak.