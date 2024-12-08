Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerinde 12.00-13.00 saatlerinde yapılacak patlatmalı yol çalışması sebebiyle Aydın ve Denizli istikametlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-7. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

Afyonkarahisar-İzmir yolunun 40. kilometresinde bulunan Karahisar Köprüsü'nün genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan sürdürülüyor.

Kayseri-Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometresindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaş-Kalkan yolunun 43-45. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerindeki kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Batman-Hasankeyf-Midyat yolunun 9-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 55. kilometresinde bulunan İyidere Köprüsü'nün Rize yönündeki derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.