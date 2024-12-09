Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yassıören-Tayakadın kavşakları İstanbul-Edirne istikametindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, trafik akışı Edirne-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu, Urla Gişeleri bölgesinde Hızlı Geçiş Sistemi altyapı işleri nedeniyle 13 Aralık'a kadar trafiğe kapatıldı.

Ankara Çevre Otoyolu’nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametinde kavşak çalışması sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli’nin Fatsa istikametindeki gizli buzlanma dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerindeki menfez yapım çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılıyor.

Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Akçaabat-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Trabzon şehir geçişi Çömlekçi mevkisi) Trabzon-Akçaabat istikametindeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 20-21. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Pınarlar-Eğribel Geçidi-Şebinkarahisar yolunun 32-42. kilometrelerinde kar, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle ulaşım yolun 32. kilometresindeki Eğribel Tüneli'nden sağlanıyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16. ve 21-26. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.