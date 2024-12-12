Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yassıören-Tayakadın kavşakları İstanbul-Edirne istikametindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılarak, trafik akışı Edirne-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki şev çalışmaları sebebiyle Aydın ve Denizli istikametlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge, Ersin ve Gözeneler kavşakları bölgesinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametinde kavşak çalışması nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Afyonkarahisar-İzmir yolunun 40. kilometresindeki Karahisar Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Afyonkarahisar yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor.

Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Fatsa istikametindeki gizli buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 37. kilometresinde (Akçaabat-Darıca mevkisi) yaya üst geçidi altyapı imalat çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 0-2. kilometrelerinde Kalabaklı Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.