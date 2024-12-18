Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne-Kırklareli yolu 14-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Edirne-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Köşk-Yenipazar kavşakları 14. kilometresinde şev çalışmaları sebebiyle 21 Aralık'a kadar 12.00-13.00 saatlerinde Aydın ve Denizli istikametlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametinde kavşak çalışması nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Antalya il sınırı-Akseki-İbradı ayrımı yolu, 31-32. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergah olarak Cevizli-Derebucak-İbradı yolunu kullanabilecek.

Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Fatsa istikametindeki gizli buzlanma nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-1. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Hopa-Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerinde (Karabük geçişi) orta refüj düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Pınarlar-Eğribel Geçidi-Şebinkarahisar yolunun 32-42. kilometrelerinde kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşım Eğribel tünellerinden sürdürülüyor.