Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kahramankazan yolunun 45. kilometresinde Akıncılar Köprülü Kavşağı bölgesindeki üstyapı yenileme, köprü ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle kavşak kolları trafiğe kapatıldı. Bu kesimde Ankara yönünden gelen sürücülerin otoyol ve TUSAŞ istikametine gidebilmesi için bir sonraki kavşak olan Veterinerlik Köprülü Kavşağı'nı ya da Bitik Alt Geçidi'ni, Kahramankazan yönünden gelenlerin de otoyol ve TUSAŞ yönüne gidebilmesi için Saray, Keresteciler ya da Susuz köprülü kavşaklarını kullanmaları gerekiyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerindeki şev destekleme çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, trafik akışı orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

İstanbul Havalimanı kavşak kollarındaki üstyapı çalışmaları dolayısıyla bazı bölgelerde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Espiye-Tirebolu yolunun 54. kilometresindeki Arıdurak Tüneli'nde başlatılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde bölünmüş yolun Espiye-Tirebolu yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek. Yolun diğer yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Bursa-Karacabey ayrımı-Orhaneli-Harmancık yolunun 81-82. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle 10.00-16.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışmaları yapılacak. Güvenlik nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 20.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Çat-Bingöl yolunun 41-43 ve 68-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerinde (Karabük geçişi) orta refüj düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elmacık-Kemer yolunun 1-3. kilometrelerinde Boğaziçi Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.