Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM İzmit-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometreleri güney taşıma yolunda bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme-2 numaralı çıkış gişesinde Hızlı Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları sebebiyle yıl sonuna kadar ulaşım 1 numaralı çıkış gişesinden sağlanacak.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 12-15. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-33. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Antalya il sınırı-Akseki-İbradı ayrımı yolu, 30-32. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Sürücüler, alternatif olarak Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahını kullanabilecek.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 23-25. kilometrelerindeki deniz tahribatı dolayısıyla ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Uşak-Denizli yolunun 31-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kelkit-Erzincan il sınırı yolunun 55-57. kilometrelerinde Sansa-1 Köprüsü'ndeki derz dolgusu yenileme çalışmaları dolayısıyla Erzincan istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 67. kilometresinde (Tirebolu-Yeniköy mevkisi) yaya üst geçidi imalat çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.