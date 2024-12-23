Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-7. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 12-15. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten devam ediyor.

İzmir-Çanakkale yolunun 0-1. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 2-6. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma, yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım, Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerindeki kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 16-22. kilometrelerindeki üstyapı ve 49-51. kilometrelerindeki demir yolu köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 53. kilometresinde Trabzon-Akçaabat yönünden sürdürülen ekolojik köprü yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.