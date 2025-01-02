Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Kuzey İstasyonu'ndaki onarım çalışması nedeniyle yarın saat 09.30'a kadar 21 numaralı geniş araç şeridi trafiğe kapalı olacak.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki şev kayması sebebiyle 15 Ocak'a kadar 1 ve 2'nci şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma Denizli istikametinde 3'üncü şeritten kontrollü izin verilecek.
TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kumburgaz kavşakları 4-5. kilometrelerinde Çatalca Gümrük Araç Alt Geçit Köprüsü'ndeki derz yenileme çalışmaları dolayısıyla kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) şerit daraltması yapılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Kemer-Antalya devlet yolunun 87-90, Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kayseri-Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Fatsa istikametindeki gizli buzlanma dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerinde Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerindeki (Karabük geçişi) orta refüj düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 7. kilometresindeki (Deriner-3 ve Deriner-4 tünelleri arası) şev temizlik çalışması dolayısıyla trafik akışı kısa sürelerle kesilerek, ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.