Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki şev çalışması sebebiyle ilk iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinde son şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, köprü ve yol genişletme çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) patlatmalı yapım, Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerindeki (Havza Tüneli) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Antalya-Manavgat yolunun 15-18. kilometrelerindeki Boğazkent Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Altınoluk-Edremit yolunun 18-19. kilometrelerindeki istinat duvarı çalışmaları nedeniyle Edremit istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 2-4. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Erzurum-Tekman yolunun 41-42. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.