Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM İzmit-Akmeşe kavşakları güney taşıma yolunda (İstanbul-Ankara istikameti) bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılıyor. Çalışmalar sırasında trafik akışı kuzey taşıma yolundan (Ankara-İstanbul istikameti) iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametinde kavşak çalışması sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 12. kilometresinde üstyapı çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeritlerinden kontrollü gerçekleştirilecek.

Rize-Çayeli-Pazar yolunun 43-50. kilometrelerinde Çayeli, Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin Çayeli-Pazar yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Samsun çevre yolunun Ankara, Ordu, Sinop yol ayrımındaki Yeşilkent Kavşağı'nda düzenleme çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinden Sinop yönüne gidecek sürücülerin Otogar Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.

Fethiye-Söğüt-Seydikemer yolunun 6. kilometresinde Seydikemer Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışması dolayısıyla trafik akışı tek şeritten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 33-43. kilometrelerinde Sarıyar-1, Sarıyar-2, T-6, T-7 ve T-8 tüplerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Silvan ayrımı-Hani yolunun 52-53. kilometrelerinde ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Bitlis-Mutki il yolunun 15-17. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.