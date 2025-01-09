Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Osmaniye yönünden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 15. kilometresinde üstyapı çalışması sebebiyle kontrollü patlatma yapılacağından Aydın ve Denizli istikametinde trafik akışı 12.00-13.00 saatlerinde kontrollü sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltmasına gidiliyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85, Antalya-Manavgat yolunun 15-18. ve Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Of-Çaykara yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Çaykara-Of yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Çekerek-Sorgun yolunun 34-35, Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57, Artvin il sınırı-Uzundere yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.