Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-17. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle saat 20.00'ye kadar Köşk Kavşağı ile Aydın gişeleri arası trafiğe kapatılacak. Bu kesimde, Denizli istikametinden gelen araçların çıkışı ve bu istikamede gidecek araçların otoyola katılımı Köşk Kavşağı'ndan sağlanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 7-15. kilometrelerindeki çalışma sebebiyle İzmir ve İstanbul istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı Osmaniye yönünden iki yönlü devam ediyor.

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 35-37. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Ankara-Kırıkkale istikametinde bir, Kırıkkale-Ankara istikametinde ise iki şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-90. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Van-Hakkari yolunun 76. kilometresinde bulunan Güzeldere Tüneli'ndeki bakım-onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar Van istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Güzeldere geçidinden sürdürülüyor.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerindeki kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 42-64. kilometrelerindeki tünellerin drenaj sistemi bakım çalışması sebebiyle de saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.