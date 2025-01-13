Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 48-65. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karakeçili-Kulu yolunun 36-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kulu-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. kilometrelerinde Ortaköy çevre yolu ve 20-25. kilometrelerinde (Seksenuşağı ile Yıldırımlar köyleri arası) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-90. kilometrelerinde farklı seviyeli köprülü kavşak ve yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 42-64. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarda drenaj sistemleri bakım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten devam edecek.