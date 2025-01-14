Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı İstasyonu'nda onarım çalışması nedeniyle yarın saat 09.30'a kadar 21 numaralı geniş araç şeridi trafiğe kapalı olacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametinde kavşak çalışması sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Hatay istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 7-15. kilometrelerinde TEKNOSAB Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İzmir ve İstanbul istikametlerinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede bant aktarımı yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İstanbul'da Büyükçekmece K4, Çukurhan, Hücriye, Uzunköprü Çöpköy kavşakları ile Malkara Sanayi Bağlantı Kolu, Kınalı ayrımı-Tekirdağ yolu, Çamlık kesiminin 25. kilometresinde üstyapı çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple İstanbul Havalimanı Kavşak Kolu, sağ taşıma çalışma alanı boyunca trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çorum-Amasya il sınırı-Tokat il sınırı yolunun 39-42. kilometrelerinde Aydınca Tüneli'ndeki elektromekanik sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım Aydınca Köyü yolundan sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 37-57. kilometrelerinde bölünmüş yolun refüj kesiminde yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım her iki yönde tek şeritten sağlanıyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 19-26. kilometrelerinde toprak dolgu ve sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerindeki (Karabük geçişi) orta refüj düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.