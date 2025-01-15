Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Hasdal-Kemerburgaz yolunun Hasdal Metro Durağı mevkisindeki üst geçit çalışması nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılacak.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerinde şev destekleme çalışmaları sebebiyle 21 Ocak'a kadar 13.00-14.00 saatlerinde kontrollü patlatma yapılacak. Bu süreçte Aydın ve Denizli istikametlerinde trafik akışı kontrollü sağlanacak.

Ankara-Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerinde Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Osmaniye yönünden kontrollü ve iki yönlü izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 42-64. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Adapazarı-Hendek ayrımı-Karapürçek-Akyazı yolunun 6-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Manavgat-Alanya yolunun 2-6. ve Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde, Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.