Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Germencik-Söke kavşakları 0-1. kilometrelerinde Hızlı Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle bazı gişeler trafiğe kapatılarak, sürücüler 2 ve 3 numaralı çıkış gişeleri ile 7 numaralı giriş gişesine yönlendiriliyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Hatay istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çorlu-Tekirdağ yolunun 17-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Çorlu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 35-37. kilometrelerinde Gümüşler Kavşağı'ndaki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım yan yollardan devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-90. kilometrelerinde farklı seviyeli köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 5-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.