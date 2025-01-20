Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerindeki şev destekleme çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın 13.00-14.00 saatlerinde patlatma yapılacağından Aydın ve Denizli istikametlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Avrupa Otoyolu'nun Hadımköy Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları sebebiyle Hadımköy gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki kavşak çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerindeki üst geçit çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşıma sağ şeritten kontrollü izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 42-64. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle 24 Ocak'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 19-26. kilometrelerinde toprak dolgu ve sanat yapısı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerindeki (Karabük geçişi) orta refüj düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pınarlar-Eğribel Geçidi-Şebinkarahisar yolunun 32-42. kilometrelerindeki kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşım yolun 32. kilometresindeki Eğribel tünellerinden devam ediyor.