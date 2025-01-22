Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları 3-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara yönünde 24 Ocak'a kadar 00.00-17.00 saatlerinde bazı şeritler trafiğe kapatılacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerindeki (Aydın-İzmir istikameti) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Kurtköy-Şile yolunun 53-54. kilometrelerinde yaya üst geçidi imalatı dolayısıyla ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Antalya-Serik-Manavgat yolunun 16-17. kilometrelerinde Boğazkent Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle kuzey ve güney bağlantılardan ana yola çıkışlar (Boğazkent ve Serik istikametleri) trafiğe kapatılarak, sürücüler belediye imar yollarına yönlendiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Balıkesir-Dursunbey yolunun 50-64. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 35-37. kilometrelerinde, Gümüşler Kavşağı'ndaki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım yan yollardan gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde heyelan, Ladik-Taşova yolunun 15-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme, İslahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 23-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.