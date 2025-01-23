Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Hasdal-Kemerburgaz yolunun Hasdal Metro Durağı mevkisinde yaya üst geçidi çalışması nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları 3-7. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle 00.00-17.00 saatlerinde Ankara yönünde önce sol ve orta şeritler, ardından sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki gişelerde Hızlı Geçiş Sistemi çalışmaları dolayısıyla trafik akışı 2 ve 3 numaralı çıkış gişeleri ile 7 numaralı giriş gişesinden devam ediyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolu köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 7-15. kilometrelerinde TEKNOSAB Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İzmir ve İstanbul istikametlerinde çalışma programına bazı şeritler kapatılarak bant aktarımı yapılıyor.

Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde Liman Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzi onarımı dolayısıyla ulaşım Liman D Kapısı ayrım kolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Antalya yolunun 28-34. kilometrelerinde Demirkapı Tünelleri Antalya istikametindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sel tahribatlarının bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ordu çevre yolunun 0-9. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ordu-Fatsa yolundan devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.