Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. ve Emet-Simav yolunun 31-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 11. kilometresindeki şev çalışması dolayısıyla emniyet ve sağ şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. kilometrelerindeki Ortaköy çevre yolu yapım ve 20-25. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 30-32. ve Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Manavgat-Alanya-Güzelbağ-Gündoğmuş yolunun 40-42. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.

Akçaabat-Trabzon ayrımı-Düzköy yolunun 15-17. ve 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.