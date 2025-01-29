Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 5-19. kilometreleri İstanbul istikametindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Samsun istikametinden kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 19-27. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki 75. Yıl Selatin Tüneli'nin Aydın istikameti (Belevi-Germencik kavşakları) yangın tatbikatı nedeniyle saat 11.00'e kadar trafiğe kapatıldı. Bu nedenle İzmir yönünden gelen araçlar Belevi Kavşağı'ndan İzmir-Aydın devlet yoluna yönlendiriliyor. Otoyola tüm girişler de trafiğe kapatılarak, ulaşım devlet yolundan sağlanıyor.

İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerinde Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerindeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. kilometrelerinde Ortaköy çevre yolu yapımı, Samsun-Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki bakım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72 ve Ereğli-Devrek yolunun 22-29. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bu bölgelerdeki servis yollarından kontrollü izin veriliyor.