Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 31-37. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir yönünde bant aktarması yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla Hatay istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Hasdal-Kemerburgaz yolunun Hasdal Metro Durağı mevkisinde yaya üst geçidi çalışması nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerinde Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale istikametinde ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 2-6, Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. ve Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresindeki Başar Tüneli mevkisinde derz yenileme çalışması sebebiyle Gümüşhane-Trabzon yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.