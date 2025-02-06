Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Susuz mevkisinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle Samsun istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-14. kilometrelerinde şev destekleme çalışmaları kapsamında 13.00-15.00 saatlerinde patlatmalı yapım çalışmaları gerçekleştirilecek. Söz konusu güzergahta ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Erdemli-Mersin yolunun 58-61. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kargıpınarı-Çeşmeli kavşaklarında ulaşım tek şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Serik-Manavgat yolunun 16-17. kilometrelerinde Boğazkent Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla kuzey ve güney bağlantılardan (Boğazkent ve Serik istikametleri) ana yola çıkışlar trafiğe kapatılarak, ulaşım belediye imar yollarından sağlanıyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerinde (Karabük geçişi) orta refüj düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 12-14. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.