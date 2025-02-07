Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Altınova kavşaklarında Osmangazi Köprüsü'ndeki derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 15 Mart'a kadar İzmir ve İstanbul yönlerinde bazı şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım tek ya da iki şeritten sağlanacak.

İzmir Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerindeki (Aydın-İzmir istikameti) yapım çalışması dolayısıyla trafik akışı diğer yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Hatay istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kahramankazan yolunun 45. kilometresinde Akıncılar Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle kavşak kolları trafiğe kapatıldı. Ankara yönünden gelen sürücülerin Otoyol ve TUSAŞ yönüne gidebilmesi için Veterinerlik Köprülü Kavşağı'nı ya da Bitik Alt Geçidi'ni, Kahramankazan yönünden gelenlerin ise Saray, Keresteciler ya da Susuz kavşaklarını kullanmaları gerekiyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresindeki Başar Tüneli'nde derz yenileme çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 25-30. kilometrelerindeki bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.