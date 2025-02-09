Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 7-15. kilometrelerinde "TEKNOSAB kavşağı" yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Hatay istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Tekirdağ-Büyükçekmece yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Tekirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Denizli-Serinhisar yolunun 30-33. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yolunda bir şeritten, Kırıkkale-Ankara istikametinde servis yolunda iki şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-90. kilometrelerinde farklı seviyeli köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 5-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.